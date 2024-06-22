До Південної Кореї прибув американський авіаносець USS Theodore Roosevelt
У суботу, 22 червня, до Південної Кореї прибув американський авіаносець USS Theodore Roosevelt, щоб показати свою силу проти нових загроз Північної Кореї
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що до військово-морської бази південнокорейських ВМС у Пусані, що знаходиться за 320 кілометрів на південний схід від Сеула зайшли також два оснащені протиракетними системами "Іджис" (Aegis) есмінці USS Halsey і USS Daniel Inouye.
Очікується, що США, Південна Корея та Японія проведуть свої перші в історії тристоронні багатодоменні навчання, які отримали назву Freedom Edge, пізніше цього місяця на тлі спільних зусиль з посилення співпраці у сфері безпеки проти загроз Північної Кореї.
- США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду, яка офіційно закріпить їхнє партнерство у сфері безпеки задля протидії ядерним загрозам з боку КНДР.
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