Допомога у €50 млрд від ЄС: фон дер Ляєн сказала, коли Україна почне отримувати кошти

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

Голова Єврокомісії зазначила, що політична угода щодо програми, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.

"Європа вірна своєму слову", - додала вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС буде продовжувати надавати таке необхідне та передбачуване фінансування "нашому сміливому партнеру та майбутньому члену".

"Плануємо розпочати виплати у березні", - підкреслила президента Єврокомісії.