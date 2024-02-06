Допомога у €50 млрд від ЄС: фон дер Ляєн сказала, коли Україна почне отримувати кошти
Президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн оголосила, що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні
Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).
Голова Єврокомісії зазначила, що політична угода щодо програми, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.
"Європа вірна своєму слову", - додала вона.
Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС буде продовжувати надавати таке необхідне та передбачуване фінансування "нашому сміливому партнеру та майбутньому члену".
"Плануємо розпочати виплати у березні", - підкреслила президента Єврокомісії.
- Нагадаємо, 1 лютого усі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ також розраховує отримати перший транш із цього пакету вже у березні.
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