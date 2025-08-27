ДР Конго приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Про відповідне рішення поінформувала представниця уряду ДР Конго Шанталь Шамбу Мвавіта під час зустрічі з радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

Герасимчук розповіла про масові випадки депортації та примусового переміщення українських дітей з боку Росії, а також про зусилля України для їх повернення. Зокрема, вона представила ініціативу Президента України Bring Kids Back UA.

"Ми переконані, що лише об’єднавши глобальні зусилля, можна ефективно протидіяти злочинам із викрадення дітей. Росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, документи, нав’язує чужу ідентичність і розкидає по віддалених регіонах. Це спроба стерти національну самобутність цілого покоління. Питання захисту дітей не має кордонів", - наголосила вона.

Шанталь Шамбу Мвавіта повідомила, що ДР Конго починає процедуру приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Таким чином до складу коаліції ввійдуть уже 42 країни та Рада Європи.

"Ми поділяємо біль України за її дітей, адже діти Демократичної Республіки Конго страждають від війни вже 30 років", - наголосила вона.

Зазначається, що делегація ДР Конго на чолі з Шанталь Шамбу Мвавітою прибула до України з кількаденним візитом. Зокрема, напередодні члени делегації взяли участь у Національному молитовному сніданку.