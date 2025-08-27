Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ДР Конго приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

ДР Конго приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Катерина Ганжа
27 серпня, 2025 середа
06:09
Світ

Демократична Республіка Конго долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA

Зміст

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. 

Про відповідне рішення поінформувала представниця уряду ДР Конго Шанталь Шамбу Мвавіта під час зустрічі з радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

Герасимчук розповіла про масові випадки депортації та примусового переміщення українських дітей з боку Росії, а також про зусилля України для їх повернення. Зокрема, вона представила ініціативу Президента України Bring Kids Back UA.

"Ми переконані, що лише об’єднавши глобальні зусилля, можна ефективно протидіяти злочинам із викрадення дітей. Росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, документи, нав’язує чужу ідентичність і розкидає по віддалених регіонах. Це спроба стерти національну самобутність цілого покоління. Питання захисту дітей не має кордонів", - наголосила вона.

Шанталь Шамбу Мвавіта повідомила, що ДР Конго починає процедуру приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Таким чином до складу коаліції ввійдуть уже 42 країни та Рада Європи.

"Ми поділяємо біль України за її дітей, адже діти Демократичної Республіки Конго страждають від війни вже 30 років", - наголосила вона.

Зазначається, що делегація ДР Конго на чолі з Шанталь Шамбу Мвавітою прибула до України з кількаденним візитом. Зокрема, напередодні члени делегації взяли участь у Національному молитовному сніданку.

  • На початку серпня Євросоюз, Рада Європи та 38 держав підписали заяву з закликом до Росії повернути викрадених українських дітей негайно та без жодних умов. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
дитсадок
Автор Зіновія Воронович
25 серпня, 2025 понедiлок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
Євген Нищук
Автор Євген Козярін
25 серпня, 2025 понедiлок
"Момент тяглості правильних традицій": Нищук про протести під театром Франка
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
07:00
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 45 артсистем та 1 танк
06:51
Оновлено
БПЛА
Росія атакує Україну дронами: на Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури
06:41
Північний потік-2
Франція в Радбезі ООН заявила, що РФ намагається тиснути на слідство у справі "Північних потоків"
05:31
Стів Віткофф
Віткофф цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку
00:45
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 130 боїв: найактивніше ворог атакує на Покровському та Лиманському напрямках
00:05
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
2025, вiвторок
26 серпня
23:51
Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі
22:54
Дональд Трамп
"Неважливо, що вони кажуть": Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським
22:48
Ексклюзив
Наші партнери своїми рішеннями тиснуть на Путіна виходити на перемовини: Наливайченко про гарантії безпеки для України
22:18
Ексклюзив
Валерій Залужний
Залужний може стати головним й безальтернативним кандидатом на президентських виборів, - політолог Кошель
22:05
БПЛА, шахед, дрон
Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у центрі Херсона: дві жінки постраждали
21:31
Володимир Зеленський
Першими країнами, де застосують норми множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, - Зеленський
20:55
В Орбана назвали обурливим рішення мерії Будапешта підсвітити міст у кольори прапора України
20:30
Володимир Зеленський
На тижні будуть контакти з Туреччиною та країнами Затоки і Європи, де можуть відбутися переговори з РФ, - Зеленський
20:12
Трамп
"США беруть участь у спробах зупинити війну": Трамп розповів про зброю, яку виготовляє держава для НАТО й України
20:05
OPINION
Ніщо не є ціннішим за життя. Колись, можливо, це зрозуміють
20:04
"Власна Справа": уряд запустив спецумови для підприємців креативної індустрії
19:36
ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії
19:34
Кароль Навроцький
Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі
19:29
Ексклюзив
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
19:26
Бізнесмен Тищенко хоче укласти угоду із САП, згідно із якою заплатить у 5 разів менше за суму завданих збитків
19:11
Оновлено
Кабмін
Уряд оновив порядок перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років під час воєнного стану
18:50
Ексклюзив
Росіяни готуються до третьої хвилі наступальних дій на Запорізькому напрямку, - Андрющенко
18:28
Ексклюзив
Китай прапор
"Спроба продемонструвати під прапором Китаю об'єднання проти "ненависного Заходу": Огризко про саміт ШОС у Тяньцзіні
18:21
Огляд
польща кордон
Новий виток напруги на кордоні Польщі й Білорусі: що відбувається та чому ситуація загострюється
18:20
Викрадала обручки та особисті речі загиблих військових: на Харківщині затримали співробітницю моргу
18:02
В Естонії впав дрон, поліція припускає, що він український. Міноборони Україну не звинувачує
18:00
OPINION
Єжи Вуйцік
День сорому після Дня Незалежності: інструкція з цинізму
17:57
Кіт Келлог
Посольство США наймало додаткову охорону для Келлога в Києві через "натовп шанувальників", - NYP
17:48
У Києві відкрили протезний центр Human Titans за підтримки мера Берліна
17:31
наручники
Агент ФСБ, який зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпровщині, отримав 15 років вʼязниці
17:23
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
DeepState заявив про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині, у Генштабі спростували
17:15
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
"Іран звинувачує РФ у зраді, відносини між країнами погіршуються": експерт-міжнародник Семиволос назвав причину
17:10
Умєров і Єрмак прибули у Катар
17:04
Оновлено
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський провів нараду з військовими: Сирський заявив про позитивні тенденції на прикордонні Сумщини та Харківщини
16:29
У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували
16:29
Огляд
Від ікони кіно до скандальної участі в московському кінофестивалі: що відомо про Вуді Аллена та інші конфузи з ним
16:00
OPINION
Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку
15:56
Shahed-136
Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі
15:34
Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV