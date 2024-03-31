Другий інцидент за тиждень: у США баржа врізалася в міст

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що поліція штату перекривала південне шосе і рух транспорту в цьому районі після того, як отримала повідомлення про інцидент. Міст залишатиметься закритим, доки його не можна буде оглянути.

Наразі повідомлень про постраждалих на шосе чи баржі не надходило.

Так само поки невідомо, що саме спричинило зіткнення баржі з мостом.