Другий інцидент за тиждень: у США баржа врізалася в міст
У суботу, 30 березня, в американському штаті Оклахома баржа врізалася в міст через річку Арканзас. Це стало другим подібним інцидентом за тиждень у Сполучених Штатах
Про це пише Associated Press.
Зазначається, що поліція штату перекривала південне шосе і рух транспорту в цьому районі після того, як отримала повідомлення про інцидент. Міст залишатиметься закритим, доки його не можна буде оглянути.
Наразі повідомлень про постраждалих на шосе чи баржі не надходило.
Так само поки невідомо, що саме спричинило зіткнення баржі з мостом.
- 26 березня у місті Балтимор, що в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Після цього міст обвалився, транспорт з моста впав у воду. Відомо про щонайменше 6 загиблих.
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