"Дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд": Портников про візит Путіна до Монголії
Журналіст Віталій Портников вважає, що візитом до Монголії Путін дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін їде до Монголії, бо таким чином він може принизити Міжнародний кримінальний суд. Фактично він може створити прецедент. Оскільки, якщо він відвідає Монголію й повернеться до Москви, то всі будуть говорити про це. Монголія запросила Путіна й нічого не сталось. Ось у чому історія. Це прецедент і після цього інші країни, які підписали Римський статут й ратифікували його, можливо, зможуть спокійно запрошувати Путіна і не тільки його. Це просто неймовірна історія", - пояснив Портников.
За словами Портникова, Путін завжди намагається провокувати протистояння демократії проти диктатур.
"В цих умовах міжнародне право працює тоді, коли ти сам хочеш його дотримуватись. В цьому і є суть міжнародного права. Саме тому світ і розділяється на демократії та диктатури. Монголія є демократичною країною. Це країна, в якій неодноразово змінювалась влада й були повстання. Втім, її влада підтримує Росію й Китай. Виявляється, можна бути умовною демократичною країною й співпрацювати з диктатурами. От так і розділяється світ й створюється війна світів. Путін же є одним з активних гравців, який цю війну провокує", - додав він.
- 30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
- У відповідь Україна закликала монгольську владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі
- 30 серпня у Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати очільника Кремля Володимира Путіна у разі його візиту в країну наступного тижня
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