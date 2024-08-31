Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд": Портников про візит Путіна до Монголії
Ексклюзив

"Дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд": Портников про візит Путіна до Монголії

Віталій Бесараб
31 серпня, 2024 субота
20:36
Світ Володимир Путін

Журналіст Віталій Портников вважає, що візитом до Монголії Путін дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін їде до Монголії, бо таким чином він може принизити Міжнародний кримінальний суд. Фактично він може створити прецедент. Оскільки, якщо він відвідає Монголію й повернеться до Москви, то всі будуть говорити про це. Монголія запросила Путіна й нічого не сталось. Ось у чому історія. Це прецедент і після цього інші країни, які підписали Римський статут й ратифікували його, можливо, зможуть спокійно запрошувати Путіна і не тільки його. Це просто неймовірна історія", - пояснив Портников.

За словами Портникова, Путін завжди намагається провокувати протистояння демократії проти диктатур.

"В цих умовах міжнародне право працює тоді, коли ти сам хочеш його дотримуватись. В цьому і є суть міжнародного права. Саме тому світ і розділяється на демократії та диктатури. Монголія є демократичною країною. Це країна, в якій неодноразово змінювалась влада й були повстання. Втім, її влада підтримує Росію й Китай. Виявляється, можна бути умовною демократичною країною й співпрацювати з диктатурами. От так і розділяється світ й створюється війна світів. Путін же є одним з активних гравців, який цю війну провокує", - додав він.
 

  • 30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
  • У відповідь Україна закликала монгольську владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі
  • 30 серпня у Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати очільника Кремля Володимира Путіна у разі його візиту в країну наступного тижня

Теги:
Росія
Володимир Путін
Гаазький трибунал
Гаага
Читайте також:
Калінінград
Автор Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
"Заклеїли рот скотчем та поставили на коліна": у Росії під арешт потрапила пара, яка заговорила українською мовою
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Автор Ольга Бабишена
31 серпня, 2024 субота
Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами: на підльоті до Києва ППО знищила усі ворожі дрони
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Автор Влад Дідусь
28 серпня, 2024 середа
"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
31 серпня
21:22
Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до Заходу: "Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети"
21:01
США виділили $800 млн на енергетичний сектор України
20:56
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Електронний військовий квиток з'явиться за пів року
20:45
Ексклюзив
На Софійській площі у Києві відкрили фотовиставку пам'яті військових, загиблих у війні з РФ
20:38
Роберт Левандовські, Барселона, Ла Ліга
"Барселона" забила 7 мʼячів і знищила "Вальядолід" у Ла Лізі
20:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
20:16
На Полтавщині підлітки зґвалтували на пляжі 12-річного хлопця: під тиском громади відкрито кримінальне провадження
20:11
Оновлено
Рух, УПЛ, чемпіонат України
"Ворскла" зіграла в нічию з "Карпатами", "Полісся" розбило "Чорноморець". Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
20:07
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Для Трампа Україна була, є і буде неприємним барʼєром, який заважає встановити хороші звʼязки з Росією, - Портников
20:02
Ексклюзив
ракета ATACMS
"Позитивне рішення буде найближчим часом": Піонтковський про обмеження США щодо застосування їхньої зброї по території РФ
19:50
Оновлено
РФ вдарила по Харкову та передмістю 31 серпня: 2 людини загинули, 12 поранено
19:29
Анна Стеценко
Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 у плаванні на спині
19:25
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
Врятували Україну від блекауту, розбили штаб Чорноморського флоту, ліквідували цінні борти та пункти управління ворога: Олещук підсумував три роки командування Повітряними Силами
19:00
Румунія, прапор Румунії
У Румунії в будинку знайшли застреленим українця, який кілька днів тому незаконно перетнув кордон, - ЗМІ
19:00
Партнерський матеріал
Війна в Україні: що відомо про перебіг відновлювальних робіт на Чернігівщині та які фактори гальмують процес відбудови
18:56
Ексклюзив
путін, путлер
Путіну на Монголію байдуже, йому важливо створити прецедент: політолог Сушко про арешт російського диктатора за мандатом МКС
18:53
Вірменія
Вірменія та Азербайджан заявили про прогрес у досягненні мирної угоди
18:47
На Курському напрямку сили ППО збили ворожий безпілотник "Оріон"
18:34
Огляд
Олександр Комаров
Трагічні втрати, перше золото на Паралімпіаді та космічний Циганков: огляд новин українського спорту за 24-30 серпня
18:19
засновник Telegram Павло Дуров
Дуров допомагав Франції запобігати терактам, але не розкривав "військову таємницю" РФ, - Liberation
18:14
Рустем Умєров
Умєров представив США список далекобійних цілей у Росії
17:37
На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в гараж з людьми
17:36
Рустем Умєров
Умєров: звільнення Олещука з командування Повітряних сил не пов'язано з першою втратою F-16
17:31
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
"Такі були правила гри": Лісовий визнав "співпадіння" у своїй дисертації
17:19
Єгор Дементьєв
Паралімпіада-2024: українець Єгор Дементьєв здобув срібло у велотреку
17:05
Наталія Шарко
Новою гауляйтеркою Генічеська росіяни призначили місцеву екссуддю Наталію Шарко, - ЗМІ
16:47
обстріл Суми
Ударом з авіації РФ пошкодила будинки у Сумах
16:33
ЗСУ генштаб війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень: росіяни найактивніше наступають на Покровському та Курахівському напрямках
16:32
За три дні з Костянтинівської громади на Донеччині евакуювали 86 дітей
16:14
Ексклюзив
путін
Фашизація російського люмпена несе загрози для самого Путіна, - політолог Піонтковський
15:54
школа
Світовий банк профінансує систему освіти в Україні на $415 млн
15:48
школа, урок
В Угорщині відкрили першу українську школу
15:08
Роман Головатюк
На війні проти Росії загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк
15:02
Хуліан Ортега
Зірка серіалу Netflix "Еліта" Хуліан Ортега помер у віці 41 року
14:53
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Я був на Куп'янському напрямку, нам не вистачає трьох базових речей, - майор ЗСУ Омелян
14:38
Оновлено
У Києві на даху п'ятиповерхівки спалахнула пожежа площею 700 кв. м
14:35
Ізраїль обстріл
ЦАХАЛ заявив, що протягом ночі "Хезболла" випустила 40 ракет по Західній Галілеї. Ізраїль ударив у відповідь
14:12
школа, вчителька
Лісовий сказав, коли вчителі матимуть 24 тисячі гривень зарплати
14:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Щось відбувається, що поки що не можна оприлюднювати для загалу: Безсмертний про Курську операцію
13:59
Ексклюзив
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
"Зробіть це - і в Росії почнуться неминучі процеси": політолог Піонтковський назвав умову падіння путінського режиму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV