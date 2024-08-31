"Дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд": Портников про візит Путіна до Монголії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін їде до Монголії, бо таким чином він може принизити Міжнародний кримінальний суд. Фактично він може створити прецедент. Оскільки, якщо він відвідає Монголію й повернеться до Москви, то всі будуть говорити про це. Монголія запросила Путіна й нічого не сталось. Ось у чому історія. Це прецедент і після цього інші країни, які підписали Римський статут й ратифікували його, можливо, зможуть спокійно запрошувати Путіна і не тільки його. Це просто неймовірна історія", - пояснив Портников.

За словами Портникова, Путін завжди намагається провокувати протистояння демократії проти диктатур.

"В цих умовах міжнародне право працює тоді, коли ти сам хочеш його дотримуватись. В цьому і є суть міжнародного права. Саме тому світ і розділяється на демократії та диктатури. Монголія є демократичною країною. Це країна, в якій неодноразово змінювалась влада й були повстання. Втім, її влада підтримує Росію й Китай. Виявляється, можна бути умовною демократичною країною й співпрацювати з диктатурами. От так і розділяється світ й створюється війна світів. Путін же є одним з активних гравців, який цю війну провокує", - додав він.

