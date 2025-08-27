Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Дві космічні компанії РФ зазнали краху через санкції, — ЦПД

Дві космічні компанії РФ зазнали краху через санкції, — ЦПД

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
11:31
Світ

Через санкції Росія втратила доступ до критичних західних технологій, а космічні пуски для іноземних замовників майже зупинилися, тому РФ не може конкурувати з США та Китаєм

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Одна з найбільших і найстаріших компаній у галузі – ракетно-космічна корпорація "Енергія" – визнала, що перебуває на грані краху. Її очільник Ігор Мальцев прямо заявив про "критичну ситуацію", мільйонні борги, втрату мотивації персоналу і загрозу закриття корпорації.

Окрім цього, приватний холдинг SR Space, який ще недавно обіцяв революцію у сфері легких ракет-носіїв і супутникових угруповань, офіційно визнаний банкрутом.

"Через санкції Росія фактично втратила доступ до критичних західних технологій, а космічні пуски для іноземних замовників майже зупинилися. Росія більше не може конкурувати з такими ключовими гравцями, як США та Китай. В умовах війни космос для кремля перетворився на другорядний напрям, головні ресурси поглинає армія та озброєння. Міф про Росію як "велику космічну державу" поступово руйнується: галузь деградує, втрачає кадри, технології та перспективи", - додали у ЦПД.

 

Теги:
Новини
Росія
космос
Технології
санкції проти Росії
російські фейки
Дезінформація
Читайте також:
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Автор Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
дитсадок
Автор Зіновія Воронович
25 серпня, 2025 понедiлок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
Patriot
Автор Марина Клюєва
25 серпня, 2025 понедiлок
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
Київ
+20.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.82
    Продаж 48.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
12:00
OPINION
Чому я не вірю в майбутнє ЄС
11:56
Молодий театр призупиняє покази вистави "Ріверсайд драйв" через участь Вуді Аллена у кінофестивалі в Москві
11:45
електроенергія
РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:32
Оновлено
БПЛА
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору
11:27
Огляд
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
11:20
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова
11:18
Дональд Трамп
Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні, проте європейці налаштовані скептично, – WSJ
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європі доведеться самотужки захищати Україну та себе, а росіяни зайшли у Дніпропетровську область. Акценти світових ЗМІ 27 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
Аналітика
На фото: американська ракета ERAM (Extended Range Active Missile)
Чому поставки американських ракет ERAM настільки важливі
10:32
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Воєнний оглядач Пехньо назвав три основні напрямки удару росіян під час осінньої наступальної кампанії
10:18
На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об’єкти Сил оборони у 5 областях України
10:02
Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном та його наступником Найтоном: про що говорили
10:02
OPINION
Вибори можуть стати останніми для України
09:34
ппо
Сили ППО знешкодили 74 із 95 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:21
OpenAI
Родина зі США подала до суду на OpenAI, заявивши, що ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина
09:14
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог досяг піку наступальних дій на Новопавлівському напрямку, - головний сержант 5-ОШБр Сиротюк
08:28
Огляд
перше вересня, школа
В Україні можуть закрити понад 500 шкіл: чому уряд не хоче платити вчителям закладів освіти з малою кількістю учнів
08:28
Ексклюзив
москва в руїнах
Завершення війни може обернутись катастрофою для Росії, - економіст Ус
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 173 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурми
08:04
OPINION
Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах
07:56
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка, є поранена
07:00
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 45 артсистем та 1 танк
06:41
Північний потік-2
Франція в Радбезі ООН заявила, що РФ намагається тиснути на слідство у справі "Північних потоків"
06:09
ДР Конго приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
05:31
Стів Віткофф
Віткофф цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку
00:05
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
2025, вiвторок
26 серпня
23:51
Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі
22:54
Дональд Трамп
"Неважливо, що вони кажуть": Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським
22:48
Ексклюзив
Наші партнери своїми рішеннями тиснуть на Путіна виходити на перемовини: Наливайченко про гарантії безпеки для України
22:18
Ексклюзив
Валерій Залужний
Залужний може стати головним й безальтернативним кандидатом на президентських виборів, - політолог Кошель
22:05
БПЛА, шахед, дрон
Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у центрі Херсона: дві жінки постраждали
21:31
Володимир Зеленський
Першими країнами, де застосують норми множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, - Зеленський
20:55
В Орбана назвали обурливим рішення мерії Будапешта підсвітити міст у кольори прапора України
20:30
Володимир Зеленський
На тижні будуть контакти з Туреччиною та країнами Затоки і Європи, де можуть відбутися переговори з РФ, - Зеленський
20:12
Трамп
"США беруть участь у спробах зупинити війну": Трамп розповів про зброю, яку виготовляє держава для НАТО й України
20:05
OPINION
Ніщо не є ціннішим за життя. Колись, можливо, це зрозуміють
20:04
"Власна Справа": уряд запустив спецумови для підприємців креативної індустрії
19:36
ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії
19:34
Кароль Навроцький
Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV