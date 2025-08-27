Дві космічні компанії РФ зазнали краху через санкції, — ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Одна з найбільших і найстаріших компаній у галузі – ракетно-космічна корпорація "Енергія" – визнала, що перебуває на грані краху. Її очільник Ігор Мальцев прямо заявив про "критичну ситуацію", мільйонні борги, втрату мотивації персоналу і загрозу закриття корпорації.

Окрім цього, приватний холдинг SR Space, який ще недавно обіцяв революцію у сфері легких ракет-носіїв і супутникових угруповань, офіційно визнаний банкрутом.

"Через санкції Росія фактично втратила доступ до критичних західних технологій, а космічні пуски для іноземних замовників майже зупинилися. Росія більше не може конкурувати з такими ключовими гравцями, як США та Китай. В умовах війни космос для кремля перетворився на другорядний напрям, головні ресурси поглинає армія та озброєння. Міф про Росію як "велику космічну державу" поступово руйнується: галузь деградує, втрачає кадри, технології та перспективи", - додали у ЦПД.