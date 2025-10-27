Джо Байден закликав американців зберігати оптимізм, попри "темні дні" для Америки
Колишній президент Джо Байден схарактеризував поточні події в США як "темні дні", звернувшись до громадян із закликом зберігати оптимізм і не піддаватися паніці
Про це пише АР.
За словами Джо Байдена, Америка нині переживає час випробувань - атаки на свободу слова та посилення виконавчої влади з боку чинного президента Дональда Трампа.
"З моменту свого заснування Америка служила маяком для найпотужнішої ідеї, яка коли-небудь існувала в уряді в історії світу. Ця ідея сильніша за будь-яку армію. Ми сильніші за будь-якого диктатора", – сказав Байден
Це був перший публічний виступ Байдена після завершення лікування агресивної форми раку простати.
Відзначивши важливість інституцій, він підкреслив, що США залежать від президентства з обмеженими повноваженнями, дієздатного Конгресу та незалежної судової системи. Він зауважив, що, поки федеральний уряд зіткнувся з другим за тривалістю у своїй історії простоєм фінансування, Трамп нібито використовує такі кризи для контролю над владою.
"Друзі, я не можу нічого прикрасити. Зараз темні дні", – сказав Байден.
Крім того, він різко розкритикував республіканців. Байден закликав повернутися до того, щоб країна була "такою, як завжди – сильнішою, мудрішою та стійкішою, справедливішою" і наголосив, що віра в ідеал залишається ключем до майбутнього.
- 20 жовтня Байден завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку простати.
