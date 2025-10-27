Джо Байден закликав американців зберігати оптимізм, попри "темні дні" для Америки

Про це пише АР.

За словами Джо Байдена, Америка нині переживає час випробувань - атаки на свободу слова та посилення виконавчої влади з боку чинного президента Дональда Трампа.

"З моменту свого заснування Америка служила маяком для найпотужнішої ідеї, яка коли-небудь існувала в уряді в історії світу. Ця ідея сильніша за будь-яку армію. Ми сильніші за будь-якого диктатора", – сказав Байден

Це був перший публічний виступ Байдена після завершення лікування агресивної форми раку простати.

Відзначивши важливість інституцій, він підкреслив, що США залежать від президентства з обмеженими повноваженнями, дієздатного Конгресу та незалежної судової системи. Він зауважив, що, поки федеральний уряд зіткнувся з другим за тривалістю у своїй історії простоєм фінансування, Трамп нібито використовує такі кризи для контролю над владою.

"Друзі, я не можу нічого прикрасити. Зараз темні дні", – сказав Байден.

Крім того, він різко розкритикував республіканців. Байден закликав повернутися до того, щоб країна була "такою, як завжди – сильнішою, мудрішою та стійкішою, справедливішою" і наголосив, що віра в ідеал залишається ключем до майбутнього.