Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку

Про це повідомило CBS News із посиланням на речницю Байдена.

У матеріалі йдеться, що завершення терапії є ознакою прогресу, проте це не сигналізує про закінчення лікування.

82-річний Байден завершив кількатижневий курс променевої терапії в онкологічному центрі Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії.

Дочка колишнього очільника Білого дому Ешлі Байден опублікувала в соцмережах відео з батьком.

"Задзвонив у дзвінок! Дякуємо неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми дуже вдячні!" – написала вона.

Видання пояснює, що більшість онкологічних центрів пропонують пацієнтам дзвонити в настінний дзвіночок після завершення лікування. Це роблять для того, аби підбадьорити інших пацієнтів.