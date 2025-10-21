Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
Колишній президент США Джо Байден 20 жовтня завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку простати
Про це повідомило CBS News із посиланням на речницю Байдена.
У матеріалі йдеться, що завершення терапії є ознакою прогресу, проте це не сигналізує про закінчення лікування.
82-річний Байден завершив кількатижневий курс променевої терапії в онкологічному центрі Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії.
Дочка колишнього очільника Білого дому Ешлі Байден опублікувала в соцмережах відео з батьком.
"Задзвонив у дзвінок! Дякуємо неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми дуже вдячні!" – написала вона.
Видання пояснює, що більшість онкологічних центрів пропонують пацієнтам дзвонити в настінний дзвіночок після завершення лікування. Це роблять для того, аби підбадьорити інших пацієнтів.
- У травні в Джо Байдена діагностували агресивний рак простати.
- У вересні колишній президент США переніс операцію з видалення злоякісних новоутворень на шкірі.
- 11 жовтня помічниця Джо Байдена Келлі Скаллі зазначила, що колишній президент Сполучених Штатів проходить променеву та гормональну терапію в межах нового етапу лікування агресивної форми раку простати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.31Продаж 49
- Актуальне
- Важливе