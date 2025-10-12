Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
У суботу, 11 жовтня, помічниця Джо Байдена Келлі Скаллі зазначила, що колишній президент Сполучених Штатів проходить променеву та гормональну терапію в межах нового етапу лікування агресивної форми раку простати
Про це пише Assosiated Press.
Джо Байден розпочав курс променевої та гормональної терапії для боротьби з агресивним раком простати, діагностованим після завершення його президентського терміну.
"У межах плану лікування раку простати президент Байден наразі проходить променеву терапію та отримує гормональне лікування", - поінформувала Келлі Скаллі.
- У травні в Джо Байдена діагностували агресивний рак простати, його родина розглядає можливі шляхи лікування.
- У вересні колишній президент США переніс операцію з видалення злоякісних новоутворень на шкірі.
