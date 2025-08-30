Є дедалі більше доказів, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю, - австралійський генерал Раян

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, автор книги "Трансформація війни" Мік Раян в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Є дедалі більше доказів того, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю і активно обмінюються інформацією. Вони проводять спільні навчання, зокрема патрулювання бомбардувальників у Тихому океані, а нещодавно завершили чергові масштабні морські маневри в цьому регіоні. Це демонструє безпрецедентний рівень координації на рівні національного керівництва. Хоча це ще не повноцінний альянс на зразок НАТО, така взаємодія викликає серйозне занепокоєння, адже вказує на узгоджені дії між азійським і європейським просторами", - заначив він.

Мік Раян зокрема наголосив, що роль адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка має вплив на обох напрямках, повинна полягати у стримуванні і Росії, і Китаю.

"Натомість зараз вона, схоже, зосереджена переважно на Китаї в Тихоокеанському регіоні, виходячи з припущення, що Європа зможе подбати про себе сама, а участь США зводиться радше до ролі брокера в угодах. Такий підхід відходить від традиційної ролі Америки і залишається важким для розуміння. Набагато ефективніше було б, якби Сполучені Штати демонстрували чітке й послідовне лідерство як у Європі, так і в Тихоокеанському регіоні", - зауважив австралійський генерал.