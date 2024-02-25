"Є всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії": ГУР про чутки, що Придністров'я проситиметься до складу РФ

Про це інформує пресцентр ГУР.

За даними розвідки, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу РФ.

"Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації як у Молодові, так і в Україні", - наголошують у ГУР.