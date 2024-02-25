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"Є всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії": ГУР про чутки, що Придністров'я проситиметься до складу РФ

25 лютого, 2024 неділя
13:33
Світ Придністров'я

Головне управління розвідки Міноборони 25 лютого заявило, що інформація про те, що Придністров'я проситиметься до складу Росії на так званому з'їзді депутатів 28 лютого, не відповідає дійсності

Про це інформує пресцентр ГУР.

За даними розвідки, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу РФ. 

"Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації як у Молодові, так і в Україні", - наголошують у ГУР.

  • Нагадаємо, у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". Так звані придністровські політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.
  •  В Інституті вивчення війни (ISW) пізніше заявили, що угруповання російських військ, яке зараз зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України.

Теги:
Росія
Молдова
Придністров'я
Війна з Росією
ГУР
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