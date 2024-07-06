Eagle Partner 2024: У Вірменії проведуть військові навчання спільно зі США

Про це повідомляє Міністерство оборони Вірменії.

Навчання Eagle Partner передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами конфлікту під час виконання миротворчих завдань.

Мета навчань - підвищити рівень злагодження підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, а також підвищення боєготовності вірменського підрозділу.

"У межах підготовки до миротворчих місій підрозділи, що готуються до міжнародних миротворчих операцій, регулярно беруть участь в аналогічних спільних військових навчаннях і тренуваннях у країнах-партнерах", - додають у Міністерстві.