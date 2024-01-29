Ексголовком НАТО в Європі Ставрідіс заявив, що Україна та РФ можуть почати переговори до кінця 2024 року

Про це повідомляє The Hill.

"Я думаю, що ближче до кінця цього року, ймовірно, після виборів у США, у нас з'явиться момент для потенційних переговорів", - заявив Ставрідіс.

За словами Ставрідіса, попри те, що обидві сторони стикаються з проблемами, Україна і Росія отримують допомогу із зовнішніх джерел, але це, ймовірно, відтермінує будь-яку потенційну угоду.

Водночас Ставрідіс зазначив, що вважає, що війна між Україною і Росією закінчиться "як Корейська війна, тобто Росія, ймовірно, все ще контролюватиме частину України, Крим, наземний міст до Росії".

"З іншого боку, я вважаю, що Україна вступить до НАТО, - зазначив Ставрідіс. - Я думаю, що контури цієї угоди, ймовірно, стануть більш зрозумілими протягом цього року".

Окрім цього, минулого місяця Ставрідіс звернувся із закликом про надання більшої допомоги Україні та назвав справу східноєвропейської країни "справедливою".

"Це дуже небезпечна ситуація, і тут реальні дії насправді відбуваються не в Києві. Реальні дії відбуваються у Вашингтоні, - наголосив Ставрідіс. - Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхні дії є справедливими".