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"Гарна справа": Столтенберг висловився щодо повноцінного членства України в НАТО

29 січня, 2024 понедiлок
05:52
Війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що було б гарною справою на певному етапі запросити Україну стати повноцінним членом Альянсу

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Столтенберг зазначив, що в України є таке ж суверенне право обирати власний шлях, як у Норвегії, Швеції та Фінляндії, які обрали стати членами НАТО. Генсек нагадав, що Альянс створювався, щоб запобігти війні.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", – заявив Столтенберг.

За його словами, важливо, щоб Путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів: "Завтра це може бути Тайвань".

"Це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", - сказав генсек НАТО.

Він також наголосив на потребі продовжити підтримку Києва з боку США, оскільки це істотно послаблює потенціал РФ, а кошти з бюджету використовуються головним чином у США, адже йдуть на закупівлю зброї.

Що відомо вступ України до НАТО

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО.11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку. Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати. Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков 23 липня заявив, що під час наступного саміту НАТО влітку 2024 року, Україну, ймовірно, зможуть прийняти до альянсу.  

Теги:
Світ
Україна
Єнс Столтенберг
НАТО
вступ до НАТО
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