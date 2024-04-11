Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" розповів, коли Україні можна очікувати на допомогу від США

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі те, що кажуть довкола Конгресу й американські експерти, то ключовий маркер того, коли може бути проголосована допомога, - це позиція Марджорі Тейлор Ґрін і позиція її вотуму недовіри. Вона чітко сказала, що цей вотум хоче виставляти на голосування протягом тижня-півтора. Тобто Джонсону, щоб врятувати власну позицію, потрібно дати хоч якийсь компромісний законопроєкт по допомозі Україні. Чому для нього це важливо? Тому що цей законопроєкт має мати підтримку або консервативних республіканців, або демократів", - пояснив Краєв.

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", законопроєкт щодо підтримки України по суті обміняють на підтримку спікера Палати представників США Майка Джонсона у випадку вотуму недовіри.

"Тому для Джонсона зараз елемент української допомоги може стати одним з інструментів, який дозволить йому втриматися на посаді та уникнути проблем у майбутньому. Очікуємо, що протягом тижня-півтора або Марджорі Тейлор Ґрін дійсно випередить і поставить свій вотум недовіри, або Джонсон візьметься за розум і ми отримаємо певний компромісний варіант бюджету", - додав Краєв.