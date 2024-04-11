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Ексклюзив

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" розповів, коли Україні можна очікувати на допомогу від США

11 квітня, 2024 четвер
20:34
Світ конгрес США

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що маркером того, коли може бути проголосована допомога Україні, є позиція республіканки Марджорі Тейлор Ґрін та її позиція вотуму недовіри

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі те, що кажуть довкола Конгресу й американські експерти, то ключовий маркер того, коли може бути проголосована допомога, - це позиція Марджорі Тейлор Ґрін і позиція її вотуму недовіри. Вона чітко сказала, що цей вотум хоче виставляти на голосування протягом тижня-півтора. Тобто Джонсону, щоб врятувати власну позицію, потрібно дати хоч якийсь компромісний законопроєкт по допомозі Україні. Чому для нього це важливо? Тому що цей законопроєкт має мати підтримку або консервативних республіканців, або демократів", - пояснив Краєв.

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", законопроєкт щодо підтримки України по суті обміняють на підтримку спікера Палати представників США Майка Джонсона у випадку вотуму недовіри.

"Тому для Джонсона зараз елемент української допомоги може стати одним з інструментів, який дозволить йому втриматися на посаді та уникнути проблем у майбутньому. Очікуємо, що протягом тижня-півтора або Марджорі Тейлор Ґрін дійсно випередить і поставить свій вотум недовіри, або Джонсон візьметься за розум і ми отримаємо певний компромісний варіант бюджету", - додав Краєв.

  • Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії. 
  • Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу.
Теги:
Новини
Війна з Росією
США
допомога США Україні
зброя для України
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