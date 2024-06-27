Експорт елітних авто до Росії в обхід ембарго: в Німеччині провели обшуки у приміщеннях автодилерів
За підозрою в порушеннях російського ембарго й експорті до РФ значної кількості дорогих автомобілів у Німеччині провели низку обшуків
Про це повідомляє прокуратура міста Кайзерслаутерна, що на заході Німеччини.
Близько 60 митників і кілька прокурорів обшукали низку комерційних і приватних приміщень кількох незалежних автодилерів у Гермерсгаймі. Їх підозрюють в експорті з Німеччини значної кількості здебільшого дорогих автомобілів і відправленні їх до Росії в обхід ембарго Європейського Союзу.
Наразі є підозри щодо близько 190 таких незаконних експортних операцій, загальна вартість їх сягає мільйонів доларів.
За інформацією слідства, обвинувачені навмисно неправдиво повідомили владу Німеччини, начебто експортували автомобілі до сусідніх із Росією держав, таких як Казахстан, Киргизстан, Білорусь і Туреччина. Фактично ж транспортні засоби продали в Росію.
Під час обшуків вилучено низку доказів. Крім того, для здійснення арешту активів на суму понад 4,5 млн євро накладено арешт на численні рахунки головного обвинуваченого та значну суму готівки, – додали в прокуратурі.
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