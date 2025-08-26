Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"

Про це він сказав в ефірі RMF FM.

Моравецький погоджується з тим, що безробітні українці не повинні отримувати допомогу 800+, але зазначив, що зробив би виняток для багатодітних матерів, чоловіки яких воюють в Україні.

Колишній очільник уряду наголосив на необхідності "жорсткої реєстрації" вихідців з України, пояснивши це тим, що є люди, які не живуть у Польщі, але все одно отримують соціальні виплати.

Моравецький також підтримав ідею Навроцького прирівняти "символ Бандери" до нацистської символіки, назвавши це гарною ідеєю.

"Ця ідея допоможе нашим південно-східним сусідам, а також усім полякам дізнатися про Волинську різанину. Я щиро вірю, що це буде кроком у правильному напрямку", - сказав він.

На його думку, "Волинська різанина була жорстоким геноцидом із винятковою жорстокістю", тому ототожнення цих символів із нацистськими є цілком виправданим.

"Ми обов'язково повинні забезпечити негайну депортацію кожного, хто використовує символіку Бандери. Кожен, хто не розуміє Волинської різанини, має бути негайно депортований", - підкреслив Моравецький.