Експрем'єру Італії Драгі запропонують замінити Мішеля на посаді очільника Євроради, – FT

Про це повідомили Financial Times офіційні особи та дипломати ЄС.

76-річний Драгі є також колишнім президентом Європейського центрального банку, якому приписують порятунок єдиної валюти блоку.

"Джерело, близьке до Драгі, повідомило, що він не претендує на провідні ролі в блоці. Але спекуляції щодо перспектив Драгі, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, підкреслюють бажання багатьох столиць остаточно визначити наступника задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня", - пише видання.

У ЄС вважають, що "він навряд чи скаже "ні", якщо його серйозно попросять".

Зазначається, що можливе висунення Драгі на цю посаду є спробою запобігти призначенню очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, який накинув оком на це крісло.

Інші імена, які висуваються на пост Європейської ради, включають чинних прем’єр-міністрів, таких як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен із Данії.