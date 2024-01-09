Експрем'єру Італії Драгі запропонують замінити Мішеля на посаді очільника Євроради, – FT
Намір Шарля Мішеля піти з посади президента Євроради дав поштовх переговорам щодо пошуку наступника, і дехто бачить на цій посаді експрем'єра Італії Маріо Драгі
Про це повідомили Financial Times офіційні особи та дипломати ЄС.
76-річний Драгі є також колишнім президентом Європейського центрального банку, якому приписують порятунок єдиної валюти блоку.
"Джерело, близьке до Драгі, повідомило, що він не претендує на провідні ролі в блоці. Але спекуляції щодо перспектив Драгі, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, підкреслюють бажання багатьох столиць остаточно визначити наступника задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня", - пише видання.
У ЄС вважають, що "він навряд чи скаже "ні", якщо його серйозно попросять".
Зазначається, що можливе висунення Драгі на цю посаду є спробою запобігти призначенню очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, який накинув оком на це крісло.
Інші імена, які висуваються на пост Європейської ради, включають чинних прем’єр-міністрів, таких як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен із Данії.
- 7 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Водночас згідно з європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Євроради від країни, яка головує в ній. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина. Тобто замінити Мішеля може Орбан.
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