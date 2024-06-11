Експрезиденту Перу, звинуваченому у зловживанні владою, продовжили арешт на 14 місяців
Досудове ув'язнення колишнього президента Перу Педро Кастільйо продовжили на 14 місяців
Про це інформує Reuters.
Вказано, що мін'юст Перу 10 червня продовжив досудове ув'язнення Кастільйо, якого звинувачують у заколоті, зловживанні владою і порушенні громадського порядку, на 14 місяців
"Кастільйо був усунутий з посади і заарештований після того, як наприкінці 2022 року спробував розпустити Конгрес, що призвело до багатомісячних протестів, які вдарили по ключовому гірничодобувному сектору в багатій на мідь країні", - йдеться у повідомленні.
- 8 грудня 2022 року тодішнього президента Перу Педро Кастільйо взяла під варту поліція у столиці країни Лімі після того, як парламент проголосував за його відставку.
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