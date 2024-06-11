Експрезиденту Перу, звинуваченому у зловживанні владою, продовжили арешт на 14 місяців

Про це інформує Reuters.

Вказано, що мін'юст Перу 10 червня продовжив досудове ув'язнення Кастільйо, якого звинувачують у заколоті, зловживанні владою і порушенні громадського порядку, на 14 місяців

"Кастільйо був усунутий з посади і заарештований після того, як наприкінці 2022 року спробував розпустити Конгрес, що призвело до багатомісячних протестів, які вдарили по ключовому гірничодобувному сектору в багатій на мідь країні", - йдеться у повідомленні.