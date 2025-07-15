Ексрадник Трампа з нацбезпеки Волц пояснив, чому США згорнули роботу "Голосу Америки" й "Радіо Свобода"

Про це сказав колишній радник Білого дому з питань нацбезпеки Майкл Волц, передає Укрінформ.

"Ми повністю погоджуємося, що маємо виграти інформаційну війну. Але у нас можуть бути розбіжності щодо найкращого способу це зробити", – зазначив він у відповідь на запитання, чому Вашингтон згорнув діяльність "Голосу Америки" та "Радіо Свобода".

За словами Волца, адміністрація президента США зробила це через відсутність "фактичних результатів", а також "високі витрати" та "роздутість" цих структур.

"Я думаю, що найкращий спосіб блокувати та боротися з нашими противниками за кордоном – це через наш дивовижний приватний сектор, через інновації, через те, що ми бачимо в нашій лідерській ролі в галузі штучного інтелекту та в інших сферах", – додав ексрадник з нацбезпеки.

Водночас сенатор Кріс Мерфі заявив, що приватний сектор не боротиметься з пропагандою РФ і Китаю у США та по всьому світі. У відповідь на це Волц сказав, що приватний сектор має показати "силу вільного ринку" та підприємництва, а також силу Штатів з точки зору вільного суспільства.

"І я думаю, що насправді ми більше злагоджені, ніж ви думаєте. Й те, на що ми дивилися, це на реальну ефективність. Ми ставили під сумнів саме цей інструмент, а потім президент і міністр прийняли рішення про перерозподіл ресурсів", – висловився він.

Що передувало

14 березня 2025 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписаврозпорядження про зменшення бюджетів семи незалежних федеральних агентств, внаслідок чого фінансування "Радіо Свобода" та "Голос Америки" було припинено.

Після оголошення про припинення фінансування "Радіо Свобода" звернулася до суду з позовом проти американської агенції з глобальних медіа (USAGM) та її посадових осіб. 25 березня USAGM вирішила виділити "Радіо Свобода" частину запланованих грантових коштів. Радіостанція заявила, що домагатиметься отримання решти фінансування, передбаченого повним бюджетом на 2025 рік. 26 березня стало відомо, що суд задовольнив клопотання Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода про видачу тимчасової заборони. Це було проміжне судове рішення ухвалили в рамках згаданого позову. 27 березня USAGM переглянула своє попереднє рішення та відновила фінансування у вигляді гранту для "Радіо Вільна Європа" – "Радіо Свобода".

11 квітня українська редакція "Радіо Свобода" повідомила, що через фінансові проблеми скорочує мовлення, а також відправляє у простій частину співробітників у Києві та Львові.

Вже 30 квітня федеральний суд зобов'язав агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити Радіо Свободі кошти на квітень з асигнувань конгресу США.

21 травня Європейський Союз погодив виділення 5,5 млн євро на термінову допомогу Радіо Свобода.