За версією ЦПД при РНБО України, 9 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Маніпуляція: Американське видання Newsweek написало: "Конфлікт переріс у жорстоку війну на виснаження на майже незмінному фронті. Це призвело до того, що сотні тисяч молодих людей загинули або були покалічені, а ціле покоління, яке колись становило майбутнє України, втекло за кордон. Чи була політика Байдена, спрямована на продовження війни, варта такої жахливої ціни?"

Спростування: Така теза вводить читачів в оману, перекладаючи відповідальність за війну та її наслідки на політику президента Байдена, тоді як саме РФ розпочала збройну агресію проти України й несе повну відповідальність за руйнування та страждання українського народу.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці у X написав: "Еліти ЄС наповнили неонацистську Україну зброєю і грошима, щоб зруйнувати власну країну і спробувати знищити РФ. Вбиваючи мирних жителів. Підпали монастирів – все це росіяни вже бачили".

Спростування: Чей Боуз намагається демонізувати Україну, її партнерів та їхню військову допомогу. По-перше, саме РФ розпочала вторгнення і скоює воєнні злочини в Україні. А по-друге, метою західних постачань зброї є посилення обороноздатності України та її спроможності відбити наступ російської армії.