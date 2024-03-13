Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини після "виборів" у РФ
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що розраховує на візит російського колеги Володимира Путіна до Анкари після проведення так званих виборів у Росії, призначених на 17 березня
Про це інформує турецьке видання Veryansintv.
"У п’ятницю ми приймали президента України пана Зеленського в Стамбулі. Після виборів ми будемо приймати президента Росії пана Путіна. Ми працюємо над тим, щоб відновити безпеку міського судноплавства в Чорному морі та забезпечити безпечну торгівлю зерном", - заявив турецький президент.
За його словами, Анкара готова до продовження діалогу з Москвою та Києвом.
"Ми вважаємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації конфліктів у регіоні та їхнього поширення на країни НАТО. Ми продовжуємо наші зусилля для встановлення миру між Росією та Україною під гаслом, що переможець у війні не буде переможцем у досягненні миру", - сказав Ердоган.
У тому ж виступі він звинуватив Ізраїль у перетворенні Гази "на в'язницю просто неба", а також назвав країну "вбивцею та фашистом".
- Напередодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Там він зокрема оглянув два корвети, які будуються для ВМС ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.44 Купівля 38.44Продаж 38.98
- EUR Купівля 41.85Продаж 42.62
- Актуальне
- Важливе