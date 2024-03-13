Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини після "виборів" у РФ

Про це інформує турецьке видання Veryansintv.

"У п’ятницю ми приймали президента України пана Зеленського в Стамбулі. Після виборів ми будемо приймати президента Росії пана Путіна. Ми працюємо над тим, щоб відновити безпеку міського судноплавства в Чорному морі та забезпечити безпечну торгівлю зерном", - заявив турецький президент.

За його словами, Анкара готова до продовження діалогу з Москвою та Києвом.

"Ми вважаємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації конфліктів у регіоні та їхнього поширення на країни НАТО. Ми продовжуємо наші зусилля для встановлення миру між Росією та Україною під гаслом, що переможець у війні не буде переможцем у досягненні миру", - сказав Ердоган.

У тому ж виступі він звинуватив Ізраїль у перетворенні Гази "на в'язницю просто неба", а також назвав країну "вбивцею та фашистом".