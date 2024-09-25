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Ердоган назвав вступ України в НАТО "питанням, з яким не треба поспішати", заявивши, що цього не бажає Захід

Дар'я Куркіна
25 вересня, 2024 середа
15:54
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що США й інші країни західного Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом" НАТО

Зміст

Про це повідомляє NBC News.

За словами Ердогана, членство України в Північноатлантичному альянсі - це не те питання, яке потрібно швидко вирішувати.

"Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом... Коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших держав - членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і ухвалюємо остаточне рішення у відповідний спосіб", - пояснив він в інтервʼю телеканалу.

Водночас турецький лідер заявив у кулуарах Генасамблеї ООН, що США й інші країни західного Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом" НАТО.

"І коли ми приймаємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і відповідно приймаємо остаточне рішення", - додав Ердоган.

Водночас президент Туреччини зазначив, що відносини Анкари й Москви розширюються.

"Наші відносини з Росією пов'язані з багатовимірними, політичними, економічними, культурними, оборонною промисловістю… І наша солідарність, наша взаємодія, відбувається й економічно з кожним днем, ці відносини розширюються", - сказав він.

  • 24 вересня Ердоган заявив перед початком Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, що Туреччина буде збільшувати підтримку зусиль для припинення війни РФ проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності України.
Теги:
Україна
Туреччина
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
НАТО
вступ до НАТО
Світ про Україну
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