Ердоган назвав вступ України в НАТО "питанням, з яким не треба поспішати", заявивши, що цього не бажає Захід

Про це повідомляє NBC News.

За словами Ердогана, членство України в Північноатлантичному альянсі - це не те питання, яке потрібно швидко вирішувати.

"Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом... Коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших держав - членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і ухвалюємо остаточне рішення у відповідний спосіб", - пояснив він в інтервʼю телеканалу.

Водночас турецький лідер заявив у кулуарах Генасамблеї ООН, що США й інші країни західного Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом" НАТО.

"І коли ми приймаємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і відповідно приймаємо остаточне рішення", - додав Ердоган.

Водночас президент Туреччини зазначив, що відносини Анкари й Москви розширюються.

"Наші відносини з Росією пов'язані з багатовимірними, політичними, економічними, культурними, оборонною промисловістю… І наша солідарність, наша взаємодія, відбувається й економічно з кожним днем, ці відносини розширюються", - сказав він.