Ердоган закликав ісламські країни створити альянс проти Ізраїлю
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до ісламських держав із закликом створити альянс, щоб зупинити "державний тероризм" Ізраїлю
Про це повідомляє Anadolu.
За словами турецького президента, протистояти "державному тероризму Ізраїлю" є для Туреччини "ісламським обов’язком", а також "патріотичним і національним питанням".
Ердоган закликав ісламські країни "якнайшвидше прокинутися, усвідомити небезпеку та ще більше посилити співпрацю".
При цьому лідер Туреччини зазначає, що його країна разом з Єгиптом та Сирією вже працює над "лінією солідарності проти експансіонізму" Ізраїлю.
"Єдиний крок, який зупинить ізраїльську зарозумілість, ізраїльський бандитизм та ізраїльський державний тероризм — це альянс ісламських країн", - підкреслив Ердоган.
На його думку, наразі у Газі відбувається не ізраїльсько-палестинська війна, а "боротьба між експансіоністським сіонізмом і мусульманами, які захищають свою батьківщину".
Ердоган стверджує, що Ізраїль не зупиниться на Газі і розпочне війну проти Лівану та Сирії.
"Ось чому ми кажемо, що ХАМАС не тільки захищає Сектор Гази, але також ісламські землі та Туреччину", - підкреслив президент Туреччини.
- Нагадаємо, 28 липня Ердоган вперше виступив з погрозою безпосереднього військового вторгнення до держави Ізраїль.
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