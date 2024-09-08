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Ердоган закликав ісламські країни створити альянс проти Ізраїлю

Світлана Кравченко
8 вересня, 2024 неділя
07:57
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до ісламських держав із закликом створити альянс, щоб зупинити "державний тероризм" Ізраїлю

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Про це повідомляє Anadolu.

За словами турецького президента, протистояти "державному тероризму Ізраїлю" є для Туреччини "ісламським обов’язком", а також "патріотичним і національним питанням".

Ердоган закликав ісламські країни "якнайшвидше прокинутися, усвідомити небезпеку та ще більше посилити співпрацю".

При цьому лідер Туреччини зазначає, що його країна разом з Єгиптом та Сирією вже працює над "лінією солідарності проти експансіонізму" Ізраїлю.

"Єдиний крок, який зупинить ізраїльську зарозумілість, ізраїльський бандитизм та ізраїльський державний тероризм — це альянс ісламських країн", - підкреслив Ердоган.

На його думку, наразі у Газі відбувається не ізраїльсько-палестинська війна, а "боротьба між експансіоністським сіонізмом і мусульманами, які захищають свою батьківщину".

Ердоган стверджує, що Ізраїль не зупиниться на Газі і розпочне війну проти Лівану та Сирії.

"Ось чому ми кажемо, що ХАМАС не тільки захищає Сектор Гази, але також ісламські землі та Туреччину", - підкреслив президент Туреччини.

  • Нагадаємо, 28 липня Ердоган вперше виступив з погрозою безпосереднього військового вторгнення до держави Ізраїль.
Теги:
Ізраїль
Туреччина
Реджеп Ердоган
Війна в Ізраїлі
Хамас
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