Ердоган закликав ісламські країни створити альянс проти Ізраїлю

Про це повідомляє Anadolu.

За словами турецького президента, протистояти "державному тероризму Ізраїлю" є для Туреччини "ісламським обов’язком", а також "патріотичним і національним питанням".

Ердоган закликав ісламські країни "якнайшвидше прокинутися, усвідомити небезпеку та ще більше посилити співпрацю".

При цьому лідер Туреччини зазначає, що його країна разом з Єгиптом та Сирією вже працює над "лінією солідарності проти експансіонізму" Ізраїлю.

"Єдиний крок, який зупинить ізраїльську зарозумілість, ізраїльський бандитизм та ізраїльський державний тероризм — це альянс ісламських країн", - підкреслив Ердоган.

На його думку, наразі у Газі відбувається не ізраїльсько-палестинська війна, а "боротьба між експансіоністським сіонізмом і мусульманами, які захищають свою батьківщину".

Ердоган стверджує, що Ізраїль не зупиниться на Газі і розпочне війну проти Лівану та Сирії.

"Ось чому ми кажемо, що ХАМАС не тільки захищає Сектор Гази, але також ісламські землі та Туреччину", - підкреслив президент Туреччини.