Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням: "Так само, як ми увійшли до Карабаху та Лівії"

Про це він сказав в Анкарі на зустрічі з представниками очолюваної ним Партії справедливості і розвитку, передає турецька державна інформагенція Anadolu.

Перераховуючи, зокрема, свої досягнення і втрати в політиці та економіці, Ердоган висловив жаль з приводу того, що Туреччина ще не є настільки сильною щоб воювати з Ізраїлем.

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За його словами, якби оборонна галузь Туреччини дійсно була такою сильною, як хотілося б, Ізраїль "не зміг би зробити те, що він зробив з Палестиною", пише Anadolu.

Далі агенція наводить пряму мову Ердогана:

"Так само, як ми увійшли до Карабаху, як ми увійшли до Лівії, ми зробимо з ними те саме. Але поки що ми нічого не можемо зробити. Тож ми просто повинні бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки. Давайте зробимо ці кроки. Якщо ми не можемо сьогодні попрощатися з Ізраїлем".

Про Ізраїль Ердоган говорить, починаючи з 2-ої хвилини відео