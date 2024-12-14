ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію та гібридну діяльність, - ЗМІ

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що запропоновані заходи торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також урядовців і медіапідприємців.

"Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого раніше цього року, який спрямований на операції з дезінформації та іншу дестабілізуючу діяльність, що спонсорується Росією в усьому світі", - йдеться у матеріалі.

Крім того, за даними Bloomberg, пропонується запровадити додаткові обмеження проти Білорусі. Вони стосуватимуться близько двох десятків осіб, причетних до порушень прав людини й отримання матеріальної вигоди від співпраці з режимом Лукашенка.

Міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити ці пакети на зустрічі в понеділок у Брюсселі напередодні виборів, запланованих на наступний місяць у Білорусі.