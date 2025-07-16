ЄС не зміг схвалити 18-й пакет санкцій проти РФ

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сьогодні під час дебатів з послами зелене світло щодо санкцій не дали. Можливо, вони повернуться до цього питання у п'ятницю", - написав він.

Як пише The Guardian, рішення щодо санкцій не змогли прийняти через те, що Словаччина продовжує виступати проти їхнього ухвалення.

Раніше повідомлялось, що новий пакет санкцій передбачає "динамічний механізм" ціноутворення на нафту, що знижуватиме її вартість на 15% від середньоринкової, близько $47 за барель. Додатково пакет включає заборону на операції з газопроводами "Північний потік", санкції щодо російського НПЗ в Індії, обмеження для двох китайських банків, які допомагають Росії обходити санкції, а також заходи проти її тіньового суднового флоту.

Естонія пригрозила заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо з нього виключать пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.

Зазначається, що причиною блокування Словаччиною 18-го пакету санкцій Євросоюзу є її незгода з планом Єврокомісії про повне припинення імпорту російського газу до 2028 року. Однак прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прагне до 15 липня домовитися з Єврокомісією та країнами ЄС про гарантії щодо захисту Словаччини від припинення постачання газу РФ, а також щодо нового пакета санкцій.

Для того щоб ухвалити санкції, Євросоюзу потрібна одноголосна підтримка всіх країн-членів.