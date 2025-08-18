ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова

Про це вона написала в facebook.

"В Анкориджі президент Трамп вирішив не наполягати на припиненні вогню. Натомість Путін представив так звану "мирну пропозицію", яка є нічим іншим, як диктатом агресора: наприклад, очікується, що Україна здасть східну частину своєї території, за межами того, чого Путін досяг у військовому плані. Такий "мир" неприйнятний", – зауважила Матернова.

Вона наголосила на позиції ЄС, що мир повинен ґрунтуватися на суверенітеті України без компромісу з агресором.

Пані посол також додала, що президента Володимира Зеленського сьогодні у Вашингтоні супроводжуватимуть лідери ЄС, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії та Великої Британії.

"Їхня спільна присутність у Білому домі є чітким сигналом: Європа підтримує Україну об'єднаною та рішучою. Він не потерпить миру, який є лише іншим словом для капітуляції. Разом зі Сполученими Штатами ми повинні підштовхнути Путіна до справжнього припинення вогню, а потім до справжнього миру - того, чого не сталося в Анкориджі", – підкреслила Матернова.