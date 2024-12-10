ЄС поставить Молдові обладнання для перехоплення дронів
Посол Євросоюзу в Кишиневі Яніс Мажейкс оголосив, що блок наступного року виділить Молдові обладнання для перехоплення безпілотних літальних апаратів
Про це інформує Radio Moldova.
За словами Мажейкса, обладнання надійде до Молдови не раніше 2025 року.
"Якщо це обладнання надійде до Республіки Молдова, то це допоможе запобігти ситуаціям, коли безпілотники з-за кордону проникають на територію Республіки Молдова", - зазначив посол.
- Вранці 10 листопада, після нічної російської атаки БПЛА на Україну, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Згодом ще один дрон знайшли у Ришканському районі. Вже за тиждень під час масованої атаки по Україні російські ворожі ракети та безпілотники порушили повітряний простір Молдови.
- Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що радари, які його країна має на озброєні, не здатні ідентифікувати безпілотники.
- Також 3 грудня біля села Підгорень Оргеєвському районі Молдови знайшли уламки невідомого безпілотника. Поліція розпочала розслідування.
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