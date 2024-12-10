ЄС поставить Молдові обладнання для перехоплення дронів

Про це інформує Radio Moldova.

За словами Мажейкса, обладнання надійде до Молдови не раніше 2025 року.

"Якщо це обладнання надійде до Республіки Молдова, то це допоможе запобігти ситуаціям, коли безпілотники з-за кордону проникають на територію Республіки Молдова", - зазначив посол.