ЄС уперше в історії схвалив військову допомогу Вірменії

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У пресрелізі зазначено, що мета такої допомоги - "посилення матеріально-технічного потенціалу збройних сил Вірменії та сприяння покращенню захисту цивільних у кризових і надзвичайних ситуаціях". Вона також має підвищити стійкість держави та прискорити оперативну сумісність її військових "у разі можливої майбутньої участі країни в міжнародних військових місіях і операціях, у тому числі розгорнутих Євросоюзом".

Водночас перша військова допомога ЄС Вірменії дозволить створити для батальйону наметове містечко.

"Безпека стає все більш важливим елементом наших двосторонніх відносин із Вірменією. Цей захід в рамках Європейського фонду миру ще більше сприятиме стійкості країни. Ми маємо взаємний інтерес у подальшому розширенні нашого діалогу щодо зовнішньої політики та політики безпеки, також розглядаючи майбутню участь Вірменії в місіях та операціях під егідою ЄС", - підкреслив високий представник ЄС Жозеп Боррель.