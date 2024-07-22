ЄС уперше в історії схвалив військову допомогу Вірменії
Рада Європейського Союзу схвалила першу в історії військову допомогу збройним силам Республіки Вірменія на суму €10 млн у межах Європейського фонду миру
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
У пресрелізі зазначено, що мета такої допомоги - "посилення матеріально-технічного потенціалу збройних сил Вірменії та сприяння покращенню захисту цивільних у кризових і надзвичайних ситуаціях". Вона також має підвищити стійкість держави та прискорити оперативну сумісність її військових "у разі можливої майбутньої участі країни в міжнародних військових місіях і операціях, у тому числі розгорнутих Євросоюзом".
Водночас перша військова допомога ЄС Вірменії дозволить створити для батальйону наметове містечко.
"Безпека стає все більш важливим елементом наших двосторонніх відносин із Вірменією. Цей захід в рамках Європейського фонду миру ще більше сприятиме стійкості країни. Ми маємо взаємний інтерес у подальшому розширенні нашого діалогу щодо зовнішньої політики та політики безпеки, також розглядаючи майбутню участь Вірменії в місіях та операціях під егідою ЄС", - підкреслив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
- 21 березня парламент Вірменії ратифікував угоду з Європейським Союзом про статус місії Європейського Союзу у Вірменії (EUM).
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