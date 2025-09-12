Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів

ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів

Катерина Ганжа
12 вересня, 2025 п'ятниця
13:50
Світ Україна - Євросоюз

Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Вона має посилити готовність країни до холодів і захистити населення від екстремальних температур

Зміст

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. 

Зазначається, що партнери ЄС з гуманітарної допомоги нададуть матеріали для будівництва житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, покращать доступ до водопостачання, санітарних умов та опалення.

Фінансування передбачає надання грошової допомоги, твердого палива, опалювальних приладів і матеріалів для утеплення, а також облаштування пунктів екстреного обігріву.

Особливу увагу приділять уразливим групам, зокрема людям похилого віку, дітям, особам з інвалідністю та переміщеним сім’ям.

"Зима приносить нові труднощі мільйонам українців, які вже страждають від наслідків російської війни. Ми повинні бути єдиними в солідарності, посилити нашу колективну гуманітарну допомогу та захистити найуразливіших у наступні холодні місяці. Цими додатковими 40 мільйонами євро ми підтверджуємо нашу відданість народу України – із солідарністю, людяністю та рішучістю", - наголосила комісарка з питань рівності, готовності та управління кризовими ситуаціями Хаджа Лахбіб.

Для довідки. Через Механізм цивільного захисту ЄС передав понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів. У відповідь на масштабне знищення енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, зокрема 9342 генератори, 6917 трансформаторів та мільйони енергозберігаючих LED-ламп. 

Паралельно ЄС та його держави-члени мобілізували понад 4,2 мільярда євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн. 

Також ЄС скоординував медичну евакуацію понад 4500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах для лікування.

  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомла, що країни Європейського Союзу продовжили ще на пів року санкції проти Росії за її війну проти України. Наразі йде підготовка 19-го пакету санкцій.
Марія Захарова
Автор Марія Музиченко
11 вересня, 2025 четвер
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
15:12
Німеччина солдат армія
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
14:40
У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"
14:38
ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу
14:21
Сергій Кислиця
Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
14:16
Служба безпеки України
СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
13:54
Велика маленька брехня
"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом
13:37
законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
Сенатори США презентували законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
13:34
Дмитро Пєсков
У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
13:24
Кая Каллас
ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року і готує 19-й пакет, - Каллас
12:48
Оновлено
Очільниця МЗС Великої Британії у Києві обговорила із Сибігою та Єрмаком тиск на РФ і посилення оборонної співпраці
12:41
Віктор Орбан
Угорщина тримає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки по вуха в ній загрузли": Орбан про дрони РФ у Польщі
12:27
Погода з Наталкою Діденко
Рясні дощі на Заході, сонячно у Центрі: Наталка Діденко про погоду 12 вересня та на вихідні
12:23
Огляд
Познайомив світ зі "Щедриком" і став світовою зіркою, мріючи повернутись у село: минає 150 років з дня народження Олександра Кошиця
12:03
Білорусь і Росія розпочали спільні військові навчання "Захід-2025"
11:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
"Це лише чутки та російська пропаганда": начальник Куп'янської МВА про розгорнуту "ганчірку" РФ у місті
11:45
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". Туск заперечив
11:27
Джорджо Армані
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
11:11
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 12 вересня
10:55
Ексклюзив
мобілізація
"Ця чергова помилка - невиправна": голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони про виїзд чоловіків віком 18–22 років
10:54
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом
10:43
СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який коригував удари РФ по Сумщині
10:12
OPINION
Як Польща, НАТО та Європа мали б відповісти на атаку дронами по Польщі, і якою може бути роль України?
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Безсилий Трамп спокушає Путіна, а російські війська вже поруч кордонів НАТО. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
09:48
Японія
Японія знизила ціновий ліміт на імпорт російської нафти
09:46
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
09:23
Оновлено
Очільник МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
09:22
Ексклюзив
Людмила Денісова
"Кошти не зникнуть": правозахисниця Денісова про повернення пенсій ВПО з Ощадбанку до ПФУ
09:18
OPINION
Трамп зняв санкції з Белавіа
09:10
сили ППО
Сили ППО уразили 33 із 40 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:10
"Атеш" розвідав ключовий навчальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
09:02
Оксен Лісовий
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
08:42
Анонс
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
08:37
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: через влучання по промзоні на околиці Сум є загиблий, на Київщині спрацювала ППО
08:20
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 195 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак росіян
08:20
Жаїр Болсонару
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років за підготовку держперевороту
08:20
Ексклюзив
Білорусь солдати
"Маємо тверезо оцінювати ситуацію": у ДПСУ попередили про можливі інформаційні провокації під час навчань РФ і Білорусі
07:47
OPINION
Три кроки для України
07:36
Оновлено
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито збиття 221 безпілотника над 13 регіонами
07:32
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 40 артсистем і 2 бронемашини
07:03
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
