ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів
Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Вона має посилити готовність країни до холодів і захистити населення від екстремальних температур
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Зазначається, що партнери ЄС з гуманітарної допомоги нададуть матеріали для будівництва житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, покращать доступ до водопостачання, санітарних умов та опалення.
Фінансування передбачає надання грошової допомоги, твердого палива, опалювальних приладів і матеріалів для утеплення, а також облаштування пунктів екстреного обігріву.
Особливу увагу приділять уразливим групам, зокрема людям похилого віку, дітям, особам з інвалідністю та переміщеним сім’ям.
"Зима приносить нові труднощі мільйонам українців, які вже страждають від наслідків російської війни. Ми повинні бути єдиними в солідарності, посилити нашу колективну гуманітарну допомогу та захистити найуразливіших у наступні холодні місяці. Цими додатковими 40 мільйонами євро ми підтверджуємо нашу відданість народу України – із солідарністю, людяністю та рішучістю", - наголосила комісарка з питань рівності, готовності та управління кризовими ситуаціями Хаджа Лахбіб.
Для довідки. Через Механізм цивільного захисту ЄС передав понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів. У відповідь на масштабне знищення енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, зокрема 9342 генератори, 6917 трансформаторів та мільйони енергозберігаючих LED-ламп.
Паралельно ЄС та його держави-члени мобілізували понад 4,2 мільярда євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн.
Також ЄС скоординував медичну евакуацію понад 4500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах для лікування.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомла, що країни Європейського Союзу продовжили ще на пів року санкції проти Росії за її війну проти України. Наразі йде підготовка 19-го пакету санкцій.
