ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року і готує 19-й пакет, - Каллас
Країни Європейського Союзу продовжили ще на пів року санкції проти Росії за її війну проти України. Наразі йде підготовка 19-й пакету санкції
Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у Х.
"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії", - написала вона.
Вона додала, що ЄС завершує роботу над 19-м пакетом заходів, "розглядаючи додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки".
"Ми продовжимо перекривати путінській війні доступ до грошей", - повідомила Каллас.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз триває робота над 19 пакетом санкцій проти Росії: до нього можуть увійти обмеження проти банківського сектору і тіньового флоту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.15Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе