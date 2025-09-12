ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року і готує 19-й пакет, - Каллас

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у Х.

"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії", - написала вона.

Вона додала, що ЄС завершує роботу над 19-м пакетом заходів, "розглядаючи додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки".

"Ми продовжимо перекривати путінській війні доступ до грошей", - повідомила Каллас.