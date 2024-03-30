ЄС заборонив польоти авіакомпанії Southwind Airlines через порушення санкцій
З 28 березня Євросоюз ухвалив рішення заборонити турецькій авіакомпанії Southwind Airlines, яка частково належить інвесторам з РФ, здійснювати польоти до ЄС і через його територію
Про це повідомляє Scramble.
Згідно з повідомленням, це рішення було прийнято після того, як авіакомпанія подала заявку на виконання рейсів між Фінляндією та Туреччиною, а фінська сторона з'ясувала, що Southwind частково належить російським інвесторам, а отже порушує санкції Євросоюзу.
Довідково: Авіакомпанія Southwind Airlines була створена у квітні 2022 року, невдовзі після російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Вона була створена за підтримки російського туроператора Pegas Touristik для забезпечення безперервного потоку російських туристів до Туреччини.
Перші польоти розпочалися у серпні 2022 року, спочатку до Росії. Пізніше вона додала напрямки до Бахрейну, Білорусі, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Казахстану, Лівану, Молдови, Північної Македонії та Швейцарії.
Наразі флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A321, одного A321neo, двох A330-200, трьох Boeing B737-8, трьох B777-300 та одного B777-300ER.
- 26 березня латвійська авіакомпанія AirBaltic заявила про готовність відновити польоти до Києва, Львова та Одеси, щойно це стане безпечно.
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