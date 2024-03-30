ЄС заборонив польоти авіакомпанії Southwind Airlines через порушення санкцій

Про це повідомляє Scramble.

Згідно з повідомленням, це рішення було прийнято після того, як авіакомпанія подала заявку на виконання рейсів між Фінляндією та Туреччиною, а фінська сторона з'ясувала, що Southwind частково належить російським інвесторам, а отже порушує санкції Євросоюзу.

Довідково: Авіакомпанія Southwind Airlines була створена у квітні 2022 року, невдовзі після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Вона була створена за підтримки російського туроператора Pegas Touristik для забезпечення безперервного потоку російських туристів до Туреччини.

Перші польоти розпочалися у серпні 2022 року, спочатку до Росії. Пізніше вона додала напрямки до Бахрейну, Білорусі, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Казахстану, Лівану, Молдови, Північної Македонії та Швейцарії.

Наразі флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A321, одного A321neo, двох A330-200, трьох Boeing B737-8, трьох B777-300 та одного B777-300ER.