"ЄС занепокоєний постачанням зброї до РФ": глава Євроради Мішель зустрівся з президентом Ірану
Глава Євроради Шарль Мішель провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Він висловив занепокоєння щодо поставки ракет Росії для війни проти України
Про це він повідомив у Х.
Зазначається, що посадовці провели зустріч під час візиту до Нью-Йорку.
"Знову висловив занепокоєння ЄС: постачання зброї до Росії, дестабілізація регіону через посередників, затримані громадяни ЄС, ядерна програма та ситуація з правами людини", - написав Мішель.
За словами глави Євроради, він також підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.
- Напередодні Пезешкіан сказав про готовність до переговорів із Заходом щодо війни РФ проти України, яку Іран нібито ніколи не схвалював.
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