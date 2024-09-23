"ЄС занепокоєний постачанням зброї до РФ": глава Євроради Мішель зустрівся з президентом Ірану

Про це він повідомив у Х.

Зазначається, що посадовці провели зустріч під час візиту до Нью-Йорку.

"Знову висловив занепокоєння ЄС: постачання зброї до Росії, дестабілізація регіону через посередників, затримані громадяни ЄС, ядерна програма та ситуація з правами людини", - написав Мішель.

За словами глави Євроради, він також підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.