Президент Ірану Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України
Президент Ірану Масуд Пезешкіан сказав про готовність до переговорів із Заходом щодо війни РФ проти України, яку Іран нібито ніколи не схвалював
Про це сказав Пезешкіян під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає The Guardian.
"Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", – заявив Пезешкіян.
Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ
Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим".
6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.
У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.
7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.
8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.
9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.
9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.
10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.
Згодом США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.
Іран не поставив Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет малої дальності, які, як стверджували у Вашингтоні, Тегеран надав для використання проти України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
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