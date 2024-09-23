Президент Ірану Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України

Про це сказав Пезешкіян під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає The Guardian.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", – заявив Пезешкіян.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим". 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35. 7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії. 8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України. 9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України. 9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.

Згодом США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.

Іран не поставив Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет малої дальності, які, як стверджували у Вашингтоні, Тегеран надав для використання проти України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.