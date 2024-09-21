Іран не передав Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет Fath-360, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, серед яких європейський дипломат, представник європейської розвідки і американський чиновник.

За їхніми словами, наразі невідомо, чому Іран не поставив пускові установки для ракет Fath-360, що викликає питання про майбутнє використання цієї зброї.

Американський чиновник зазначив, що Тагеран не надіслав Росії пускові установки на момент оголошення США про постачання Іраном зброї.

На думку експертів, причин, чому пускові установки не були відправлені, може бути кілька. Одна з них полягає в тому, що Росія може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет, як це зробив Іран. Інша полягає в тому, що, відмовившись постачати пускові установки, Іран відкриває простір для нових переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості.

Reuters встановило, що російське вантажне судно "Порт Оля-3", яке перебуває під санкціями Вашингтона, кілька разів здійснювало рейси між іранським портом Амірабад на Каспійському морі і російським портом Оля в період з травня по 12 вересня.

За словами Фабіана Гінца, експерта з іранських ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, однією з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може бути те, що цивільні вантажівки, які Іран модифікував для запуску цих та інших ракет, недостатньо міцні для експлуатації на пересіченій місцевості під час суворої зими в Україні.

Девід Олбрайт, колишній ядерний інспектор ООН, також не зміг підтвердити, чи доставив Іран пускові установки. Він зазначив, що новий президент Ірану Масуд Пезешкян та інші іранські посадовці зустрінуться з європейськими чиновниками в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня в Нью-Йорку, щоб обговорити ядерну програму Тегерана, регіональну напруженість та інші суперечки.

Олбрайт припустив, що Іран може зволікати з постачанням пускових установок, щоб мати більше простору для переговорів. Він також зазначив, що можливе використання іранських ракет проти України може викликати негативну реакцію на Генеральній Асамблеї ООН.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим". 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35. 7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії. 8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України. 9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України. 9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.

Згодом США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.