Естонія позбавила права на проживання митрополита московської церкви: має виїхати до 6 лютого

Про це пише естонський мовник ERR.

"Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетнікову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження", — підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцією Індрек Ару.

Представники міністерства внутрішніх справ Естонії неодноразово зустрічалися з митрополитом Євгенієм, щоб переконати його припинити у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і війну Росії проти України. Але Решетніков не змінив своєї риторики, яку визнали несумісною із цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії митрополита становлять загрозу безпеці Естонії, підкреслили в МВС.

Посвідка на проживання Решетнікова в країні, яку влада відмовилася подовжувати, закінчується 6 лютого.

Митрополит Євгеній має дозвіл на проживання в Естонії протягом чотирьох років. Востаннє йому подовжували короткостроковий дозвіл два роки тому, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В уряді додали, що рішення не подовжувати посвідку на проживання Решетнікова стосується виключно його поведінки й ніяк не стосується Естонської православної церкви московського патріархату або її парафіян.

Церква московського патріархату в Естонії

Естонська православна церква московського патріархату нараховує приблизно 150 тисяч вірян у 38 парафіях і є найбільшою східною православною церквою в Естонії. До неї належать здебільшого представники російської, білоруської й української етнічних меншин, а також частина естонців, зазначає "Громадське".

Крім того, в країні діє Естонська апостольсько-православна церква, що є автономною у складі Вселенського патріархату. Вперше її автономний статус визнали ще в 1923 році. Богослужіння в цій церкві здійснюються естонською мовою. Також вона дотримується новоюліанського календаря. При ЕАПЦ діє українська парафія святого Великомученика і Побідоносця Георгія у Таллінні.

Утім, домінантним віровизнанням в Естонії залишається протестантизм лютеранського віровчення.