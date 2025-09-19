Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту протесту російському посольству через заклики Москви до молоді навчатися в РФ чи на тимчасово окупованих територіях України
Про це пише Postimees.
"У ноті ми нагадали посольству Росії, що в Естонії діє обмеження, яке забороняє організовувати участь естонської молоді в заходах, що проходять в Росії або Білорусі і пов'язані з владою цих країн або країн, які їх підтримують. Те саме стосується заходів, що проводяться на окупованих Росією територіях України. Також заборонено свідомо сприяти участі в подібних заходах", – заявив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна.
Він додає: публікації посольства РФ у соцмережах стосовно можливості навчатися в Росії та на ТОТ України, зокрема в анексованому Криму, містять дані дипломатичної місії.
"Подібні повідомлення можуть підштовхнути жителів Естонії до порушення санкцій і, як наслідок, поставити їх під загрозу можливе покарання", — наголосив Цахкна.
Водночас керівниця відділу міносвіти Естонії Крісті Раудмяе заявила, що Таллін рекомендує вкрай уникати навчання в Росії чи на ТОТ, і це "пов'язане з дуже серйозними ризиками".
"Участь Росії в Болонській системі призупинено, а це означає, що міжнародна цінність російських дипломів вкрай сумнівна. Такий диплом може не бути визнаний ні в Естонії, ні в інших країнах Європи, що обмежить можливості подальшого навчання або роботи за межами Росії. Сьогодні Росія не є безпечним і надійним напрямком для отримання освіти", – пояснила вона.
- Протягом наступних двох років Естонія спорудить 40-кілометровий протитанковий рів на південно-східному кордоні, де країна межує з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.51
- EUR Купівля 48.25Продаж 48.95
- Актуальне
- Важливе