Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ

Про це пише Postimees.

"У ноті ми нагадали посольству Росії, що в Естонії діє обмеження, яке забороняє організовувати участь естонської молоді в заходах, що проходять в Росії або Білорусі і пов'язані з владою цих країн або країн, які їх підтримують. Те саме стосується заходів, що проводяться на окупованих Росією територіях України. Також заборонено свідомо сприяти участі в подібних заходах", – заявив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Він додає: публікації посольства РФ у соцмережах стосовно можливості навчатися в Росії та на ТОТ України, зокрема в анексованому Криму, містять дані дипломатичної місії.

"Подібні повідомлення можуть підштовхнути жителів Естонії до порушення санкцій і, як наслідок, поставити їх під загрозу можливе покарання", — наголосив Цахкна.

Водночас керівниця відділу міносвіти Естонії Крісті Раудмяе заявила, що Таллін рекомендує вкрай уникати навчання в Росії чи на ТОТ, і це "пов'язане з дуже серйозними ризиками".

"Участь Росії в Болонській системі призупинено, а це означає, що міжнародна цінність російських дипломів вкрай сумнівна. Такий диплом може не бути визнаний ні в Естонії, ні в інших країнах Європи, що обмежить можливості подальшого навчання або роботи за межами Росії. Сьогодні Росія не є безпечним і надійним напрямком для отримання освіти", – пояснила вона.