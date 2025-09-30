Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь

Про це повідомило ERR.

"Було досить багато випадків і на кордоні, і всередині Білорусі, коли з нашими громадянами вступали в контакт, їх допитували або затримували, як і громадяни інших країн ЄС. Під час перебування там ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян", – зауважила пані дипломат естонського відомства дипломат Анжела Саар-Рааман.

Крім того вона додала, що в разі виникнення проблем у Республіці Білорусь громадянам Естонії може бути важко отримати допомогу в консула.

"З 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає консула в Білорусі. Під час поїздки до Білорусі слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим", – пояснила Саар-Рааман.

Видання додає: наразі триває видача гуманітарних віз та можна придбати квитки на автобуси Таллін-Мінськ.