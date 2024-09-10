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Естонія змінює умови надання допомоги на оренду житла українським біженцям

Юлія Лаврук
10 вересня, 2024 вiвторок
10:55
Світ Естонія

В Естонії з 11 вересня надаватимуть одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни

Зміст

Про це повідомила гендиректорка Департаменту соціального страхування країни Марет Маріпуу, пише ERR.

Вона зазначила, що наразі в Естонії мешкає значна кількість українських біженців, які перебувають в країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

За словами гендиректорки, з 11 вересня компенсацію за оренду зможуть отримати лише ті біженці, які подали заяву протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб отримати компенсацію, потрібно отримати тимчасовий захист і зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

У виданні зазначили, що наразі про компенсацію можуть клопотати всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист. Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц просить українських біженців працевлаштуватись.
Теги:
Естонія
біженці
Війна з Росією
Економіка
біженці з України
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