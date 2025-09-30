Єврокомісія домовилася з Україною про 2 млрд євро на дрони, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про конкретні кроки для посилення військової допомоги Україні, яка є "першою лінією оборони" Європи
Про це повідомляє "Укрінформ".
Перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок у Брюсселі повідомила про домовленість з Україною. Ідеться про спрямування 2 млрд євро на виробництво дронів.
"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 млрд євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - пояснила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа повинна "дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони".
"Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення "стіни дронів" у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО", - наголосила вона.
- 26 вересня 2025 року повідомлялось, що Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів", що захищатиме Європу від російських БПЛА.
