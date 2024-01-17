Єврокомісія підтримала рішення про початок скринінгу законодавства України
У середу, 17 січня, Європейська комісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ще один важливий етап на шляху України до членства в Європейському Союзі", - написав він.
За словами Шмигаля, минулого року, щоб підготуватися до цього процесу, Україна провела селф-скринінг близько 28 тисяч актів права Євросоюзу і визначила ще майже 2,8 тисячі актів, які підлягають подальшій імплементації.
"Уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського. Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі", - додав український прем'єр.
Він висловив вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн "за постійну координацію та підтримку України на шляху до вступу в ЄС".
Довідково: скринінг - це аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права Європейського Союзу.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з Урсулою фон дер Ляєн. Саме там лідери домовилися про початок скринінгу українського законодавства.
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