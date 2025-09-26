Єврокомісія розіслала членам ЄС документ із пропозицією використати заморожені росактиви для нового кредиту Україні на €140 млрд, - Politico
Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 мільярдів євро
Про це повідомляє Politico із посиланням на відповідний документ.
Зазначається, що ідею було представлено національним столицям напередодні зустрічі послів ЄС у п’ятницю, на якій вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня.
Основні положення цього плану обговорювалися неформально протягом кількох тижнів. Згідно із ними, Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації. У цьому випадку ЄС компенсує витрати компанії Euroclear, бельгійській фінансовій установі, яка зберігає заморожені російські активи, йдеться у документі.
Комісія зазначила, що кредит має надаватися траншами та використовуватися як для "співпраці у сфері оборони", так і для підтримки звичайних бюджетних потреб Києва.
Вона також підняла ідею зміни процедури продовження санкцій – від одностайності до кваліфікованої більшості, щоб знизити ризик блокування процесу Угорщиною та повернення активів Росії.
- 10 вересня Україна отримала восьмий транш від Європейського Союзу обсягом 1 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.
