Єврокомісія розіслала членам ЄС документ із пропозицією використати заморожені росактиви для нового кредиту Україні на €140 млрд, - Politico

Про це повідомляє Politico із посиланням на відповідний документ.

Зазначається, що ідею було представлено національним столицям напередодні зустрічі послів ЄС у п’ятницю, на якій вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня.

Основні положення цього плану обговорювалися неформально протягом кількох тижнів. Згідно із ними, Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації. У цьому випадку ЄС компенсує витрати компанії Euroclear, бельгійській фінансовій установі, яка зберігає заморожені російські активи, йдеться у документі.

Комісія зазначила, що кредит має надаватися траншами та використовуватися як для "співпраці у сфері оборони", так і для підтримки звичайних бюджетних потреб Києва.

Вона також підняла ідею зміни процедури продовження санкцій – від одностайності до кваліфікованої більшості, щоб знизити ризик блокування процесу Угорщиною та повернення активів Росії.