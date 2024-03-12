Європарламент проголосував за криміналізацію в ЄС обходу санкцій проти Росії

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Вказано, що за директиву, яка запровадить загальне визначення порушень та мінімальні покарання за них, проголосували 543 депутати, 45 виступили проти та ще 27 утрималися.

У Європарламенті нагадали, що хоч санкції приймаються на рівні ЄС, їхнє застосування покладається на держави-члени, які мають самостійно визначати покаранні за порушення. Новим законом пропонується унормувати та узгодити визначення порушень та покарання за недотримання санкцій. Йдеться також про обхід санкцій, який теж вважатиметься кримінальним порушенням.

"Директива гарантує, що покарання за порушення та обхід санкцій є стримуючим, оскільки робить їх кримінальними злочинами, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років у всіх державах-членах ЄС. Коли компанії порушують або обходять санкції, судді повинні мати можливість накладати штрафи, хоча держави-члени можуть вибирати, чи може суддя накладати максимальний штраф на основі світового річного обороту компанії, чи на основі абсолютної максимальної суми", - йдеться у повідомленні.

Надалі директиву має схвалити Рада ЄС, щоб вона стала законом. Після цього через двадцять днів після публікації в Офіційному віснику ЄС він набуде чинності, а держави-члени ЄС матимуть рік для його імплементації у своє законодавство.

"Нам потрібне це законодавство, оскільки розбіжності в національних підходах створили слабкі місця і лазівки, і воно дозволить конфіскувати заморожені активи. Парламент застосував амбітний, гармонізуючий підхід до закону, і навіть якщо ми не змогли закрити всі лазівки, які хотіли, це є покращенням поточної ситуації та свідчить про нашу рішучу підтримку України", - наголосила авторка доповіді щодо обходу санкцій, нідерландська євродепутатка від групи лібералів Софія Інетфелд.