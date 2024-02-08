Європарламент ухвалив резолюцію "Рашагейт", яка є розчаруванням, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію "Рашагейт" про втручання Росії в демократичні процеси ЄС. Ця резолюція є розчаруванням, тому що з фінального тексту резолюції зникли деякі прізвища. Звісно, Європарламент висловлює стурбованість постійними зусиллями Росії щодо втручання в політичне життя ЄС з метою підриву європейської демократії через пряме втручання та дезінформацію. Також Росія підтримує ультраправі рухи по всій території ЄС з метою зниження підтримки України, йдеться у резолюції. Названо два прізвища євродепутатів, які пов'язані з Росією - це депутат від Іспанії Карлес Пучдемон, а також депутатка від Латвії Тетяна Жданок. Проти неї були висунуті обвинувачення в тому, що починаючи з 2004 року вона працювала під керівництвом кураторів ФСБ. Наразі проти цих євродепутатів ведеться розслідування щодо зв'язків з РФ", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, щодо інших фактів зв'язків євродепутатів з Росією, то резолюція лише дипломатично говорить, що вказує на інші випадки свідомого служіння депутатів Європарламенту інтересам Росії. І закликає Європарламент провести внутрішнє розслідування з метою виявлення й припинення такої практики.

"Також у резолюції йдеться про фінансування Росією політичних партій у ЄС, і згадується кілька країн - Німеччина, Франція та Словаччина, але про Угорщину немає жодного слова", - наголосила Висоцька.

Депутати Європарламенту попереджають політиків і партії в Європі, які свідомо служать інтересам Москви, підриваючи єдність і демократію ЄС.

Європейський парламент наголошує на небезпечності розширення російської шпигунської мережі у Європі та проведення Росією кампаній з дезінформації, а також вітає створення країнами ЄС спеціальних органів для протидії цьому впливу.



