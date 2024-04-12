Єврорада схвалила кримінальну відповідальність за порушення санкцій

Про це йдеться у в пресрелізі на сайті Ради ЄС.

Згідно з директивою, відтепер певні дії вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах ЄС, наприклад, допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності.

Водночас країни-члени ЄС забов'язані гарантувати, що за порушення санкцій будуть передбачені дієві та пропорційні кримінальні покарання.

Однак, як зазначили у Єврораді, умисне порушення санкцій має тягнути за собою максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення. Додатково на порушників обмежувальних заходів ЄС можуть бути накладені штрафи.

"Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви у своє національне законодавство", - йдеться у повідомленні.