Єврорада схвалила кримінальну відповідальність за порушення санкцій
У п'ятницю, 12 квітня, Рада Європейського Союзу затвердила директиву щодо мінімальних правил покарання за порушення та обхід запроваджених санкцій
Про це йдеться у в пресрелізі на сайті Ради ЄС.
Згідно з директивою, відтепер певні дії вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах ЄС, наприклад, допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності.
Водночас країни-члени ЄС забов'язані гарантувати, що за порушення санкцій будуть передбачені дієві та пропорційні кримінальні покарання.
Однак, як зазначили у Єврораді, умисне порушення санкцій має тягнути за собою максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення. Додатково на порушників обмежувальних заходів ЄС можуть бути накладені штрафи.
"Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви у своє національне законодавство", - йдеться у повідомленні.
- 12 квітня депутати Європарламенту проголосували за узгоджену з державами-членами директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС проти Росії.
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