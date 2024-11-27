Євросоюз затвердив бюджет на 2025 рік з €15,2 млрд для України

Про це повідомили в пресслужбі Європарламенту, передає Європейська правда.

Бюджет на 2025 рік ухвалили 418 голосами, проти були 185 депутатів і 67 утрималися. Кошторис буде на 6% більшим за цьогорічний, що означає збільшення на €10 млрд.

Зазначається, що депутати Європарламенту зробили бюджет ЄС на 2025 рік більш ефективним для підтримки таких сфер, як охорона здоров'я, гуманітарна допомога, управління кордонами та боротьба зі зміною клімату.

В Європарламенті також нагадали, що в лютому 2024 року під час перегляду довгострокового бюджету ЄС, ЄП домігся значного збільшення видатків на ключові пріоритети, зокрема на підтримку України, і ці пріоритети зберегли у бюджеті на 2025 рік.

Також повідомляється, що Єврокомісія у проєкті бюджету передбачала для України €15,2 млрд в рамках програми Ukraine Facility.

"Цей бюджет спрямований на вирішення нагальних проблем, включаючи російську агресію у війні проти України, постійний міграційний тиск, ескалацію кризи на Близькому Сході, вплив стихійних лих і, що особливо важливо, конкурентоспроможність наших економік. Це забезпечить ЄС можливість ефективно реагувати на ці нагальні реалії", - зазначив голова комітету ЄП з питань бюджету Йохан Ван Овертвельдт.

Варто зазначити, що понад 90% бюджету ЄС фінансує діяльність у країнах Євросоюзу та за його межами, що приносить користь громадянам, регіонам, фермерам, дослідникам, студентам, неурядовим організаціям та бізнесу. На відміну від національних бюджетів, бюджет ЄС в першу чергу спрямований на інвестиції, щоб генерувати зростання та можливості по всьому Європейському Союзу.