Факту присутності турецьких військ в Азербайджані буде достатньо, щоб Росія поводилася дуже обережно, - експерт-міжнародник Семиволос
Якщо безпекову угоду між Туреччиною та Азербайджаном реалізують у повному обсязі, то буде створена турецька військова база в Азербайджані
Про це заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері Еспресо.
Він прокоментував безпекову угоду між Туреччиною та Азербайджаном.
"Дивіться, угода серйозна, але навіть в рамках цієї угоди навряд чи ми можемо побачити, що турецькі війська воюють проти Росії. Але сам факт присутності турецьких військ на території Азербайджану, якщо там, скажімо, угода буде в повному обсязі реалізована, в тому числі буде створена турецька військова база, то вже можна буде казати, що ситуація радикально змінилася. Баланс сил радикально змінився", - сказав експерт.
Семиволос додав, що тоді навіть не треба буде ніяких зіткнень з Росією.
"Цієї присутності військ буде достатньо для того, щоб Росія поводила себе дуже обережно в цьому регіоні. І спираючись на цю м'яку силу, Туреччина може вести дуже плідні переговори з тією ж самою Росією. І Азербайджан, в цілому, також", - зазначив він.
На думку експерта, просто станом на зараз Азербайджану це не потрібно.
"Азербайджану потрібні конкретні сатисфакції, які Росія не може дати. Якби Росія дала ці сатисфакції, тобто надала вибачення і відповідні компенсації, багато чого іншого, то більшості тих процесів, які ми спостерігаємо зараз, не було б, але це була б не Росія. І тому, власне, вся ця сукупність обставин і привела нас в ту точку, де ми знаходимося зараз у відносинах між Азербайджаном і Росією. Чи означає це, що безповоротно? Ні, не означає. Це означає, що політика Росії станом на зараз не адекватна контексту і реальній ситуації, в якій вони перебувають", - підсумував Семиволос.
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