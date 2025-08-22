ФБР провело обшуки в ексрадника Трампа з нацбезпеки Болтона, - New York Post

Про це повідомляє New York Post з посиланням на власні джерела.

Агенти Федерального бюро розслідувань провели обшуки в колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона, в рамках розслідування повʼязаного з секретними документами.

Близько 7:00 агенти за наказом директора ФБР Кеша Пателя, розпочали обшуки в будинку Болтона у передмісті Вашингтону, а згодом і в офісі ексрадника.

"Ніхто не стоїть понад законом...Агенти ФБР виконують завдання", - написав Патель в Х.

За словами високопосадовця, Болтона не заарештували і наразі йому не висунуто жодних обвинувачень.

Трамп про обшуки

Під час пресконференції у Білому домі, яку транслювало Еспресо, Дональд Трамп заявив, що не хоче втручатися в цю справу. Він повідомив, що в його будинку також пройшли обшуки.

"Я спеціально не хочу втручатися в цю справу, і йому дуже не подобається Трамп, як і багатьом людям. Я нічого не знаю про це, звісно я дізнаюся. Але якщо ви вірите новинам, в що я вірю насправді стосовно рейду на його дім. В моєму домі також відбувся рейд, і вони там нічого не змогли знайти...І коли вони повернулися, вони оглянули кімнату моєї дружини, і вони сказали, що вона дуже акуратна насправді. Тож я знаю як він почувається насправді, це неприємне відчуття", - сказав американський президент.

Що відомо про справу

Перше розслідування проти Джона Болтона було розпочате у 2020 році за адміністрації Трампа через можливе розголошення засекречених даних у його книзі "Кімната, де це сталося". Згодом, за правління Байдена, слідство було припинено - ймовірно, з політичних причин. Наразі розслідування охоплює ширший контекст витоків секретної інформації, включно з періодом адміністрації Байдена.

За даними джерел, серед потенційних правопорушень розглядається можливість передачі чутливих даних іноземним структурам або ЗМІ. Слідчі вважають, що справу було закрито навмисно через опозиційну позицію Болтона до Трампа. Після повернення Трампа до влади у січні 2025 року, він скасував допуск Болтона до держтаємниці та позбавив його охорони - що викликало тривогу через відомі погрози з боку Ірану, який включив Болтона до списку мішеней для ліквідації.