Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 квітня у світі з'явилося дві маніпуляції та один фейк.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у мережі X написав: "Божевільні з НАТО кажуть вам, що Росія була ослаблена. Це їхнє виправдання маріонеткової війни США коштом українського народу. Але наскільки слабкі 15 000 ядерних боєголовок, які можуть знищити всіх ворогів Росії протягом декількох годин? Що це за збочена логіка".

Дезінформація: "Багато хто з нас не хоче побачити, як Росія поглине Україну, але визнає, що фінансування війни призвело лише до руйнування України і загравання зі світовою війною", – американський стендап-комік Девід Сміт написав у X.

Маніпуляція: "Тоді як німецькі політичні еліти накачують Україну зброєю та грошима, відчайдушно намагаючись виправдати розв'язання Третьої світової війни з Росією, рівень жорстокої злочинності в Німеччині сягнув найвищих показників за останні 15 років", – заявив ірландський журналіст Чей Боуз.